Bolsas de NY caem e S&P e Nasdaq corrigem após recordes sob o peso de tarifas por Trump

Entre os movimentos individuais, as ações dos bancos cederam, em uma realização dos ganhos da quinta-feira. O Goldman Sachs e o Wells Fargo perderam 1,76% e 1,51%, respectivamente. O JPMorgan e o Citigroup também cederam mais de 1%.

A Tesla foi a maior queda porcentual do S&P 500, fechando em baixa de 6,8%, após CEO Elon Musk anunciar no sábado que formaria o "Partido América", justamente quando os investidores pensavam que ele se manteria afastado da política após sua passagem pelo Departamento de Eficiência Governamental do governo Trump. Musk se opôs fortemente ao projeto orçamentário "One Big Beautiful Bill" do presidente Donald Trump, sancionado na sexta-feira.

As ações da Nvidia caíram 0,69%. A fabricante de chips de inteligência artificial subiu 1,3%, atingindo a máxima recorde de US$ 159,34 na quinta-feira.

No bloco das "Sete Magníficas", a Alphabet perdeu 1,53% e a Microsoft, 0,22%. A Amazon subiu 0,03% e a Apple teve baixa de 1,69%.

As ações da Shell listadas nos EUA caíram 3,5% depois que a gigante global de energia alertou que os lucros com a negociação de gás cairiam em relação ao trimestre anterior devido aos preços voláteis do petróleo. A Chevron e a Exxon Mobil amargaram perdas de 0,65% e 0,97%, respectivamente, mesmo em dia de alta dos futuros do petróleo.