BRICS Brasil/Lula: (uso de moeda local) não tem volta; vai acontecendo até se consolidar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira, 7, que a adoção de moeda local em vez do dólar em transações internacionais é uma tendência em desenvolvimento, uma evolução sem volta. "Em 2004, nós fizemos isso com a Argentina. Em 2004 nós aprovamos um comércio entre o Brasil e a Argentina que poderia ser feito nas moedas locais", lembrou.

O presidente brasileiro concedeu uma entrevista à imprensa ao fim da Cúpula de Líderes do Brics, no Museu de Arte Moderna, no centro do Rio de Janeiro. "Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar, mas quando for com a Argentina não precisa passar, quando for com a China não precisa passar, quando for com a Índia não precisa passar. Quando for com a Europa, discute-se em euro. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado?", questionou o presidente.

Essa transição, porém, será acompanhada pelos bancos centrais dos países envolvidos, mencionou Lula. "Obviamente que nós temos todas as responsabilidades de fazer isso com muito cuidado. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros países. Mas é uma coisa que não tem volta. Isso vai acontecendo aos poucos, vai acontecendo, até que seja consolidado", previu.