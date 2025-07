Brics incomoda, diz lula em resposta a Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu nesta segunda-feira, 7, à ameaça do presidente americano, Donald Trump, de impor uma tarifa adicional de 10% aos países que se alinharem às "políticas antiamericanas do Brics", alertando ainda que "não haverá exceções". Em entrevista durante o encontro do Brics no Rio, Lula disse que o "Brics está incomodando" por propor um modelo "mais solidário" de política internacional.

"O Brics não nasceu para afrontar ninguém. O Brics quer ser apenas um outro modelo, um outro modo de fazer política. Uma coisa mais solidária", disse Lula, referindo-se às afirmações de Trump, que foram feitas na rede social do republicano, a Truth Social.

Para Lula, o Brics se diferencia do atual arranjo de forças na Organização das Nações Unidas (ONU) por não ser "um clube de privilegiados". "É um conjunto de países querendo criar um outro jeito de organizar o mundo. Do ponto de vista econômico, do desenvolvimento, da relação humana", disse.