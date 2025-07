Cautela com tarifas dos EUA impõe queda do Ibovespa, apesar de alívio na inflação do Brasil

A desvalorização das bolsas em Nova York e do minério de ferro impõe queda ao Ibovespa no início da sessão desta segunda-feira, 7, que realiza parte dos lucros recentes. O indicador iniciou o pregão aos 141.265,20 pontos, nível perto da máxima intradia (141.341,74 pontos, alta de 0,06%), e logo passou a ceder e a renovar mínimas. Às 11h11 caía 0,63%, aos 140.378,52 pontos perto da mínima a 140.3554,94 pontos (-0,64%).

Na volta dos mercados em Wall Street depois do feriado da Independência na sexta-feira, 4, investidores focam em anúncios de acordos tarifários dos Estados Unidos, às vésperas do fim da pausa de tarifas estipulada pelo presidente Donald Trump.

A agenda internacional está esvaziada, mas ganhará força nos próximos dias, com destaque à ata do Federal Reserve (Fed). No Brasil, ficam no foco índices de atividade do varejo e serviços, além do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho.