China, Rússia e África do Sul respondem à ameaça de Trump e defendem posicionamento do Brics

Em declaração à Reuters, o porta-voz do Ministério do Comércio da África do Sul, Kaamil Alli, disse que o país ainda pretende negociar tarifas com o presidente Trump e esclareceu que não possui uma postura "anti-americana". "Ainda esperamos uma comunicação formal dos EUA em respeito ao nosso acordo comercial, mas as conversas seguem construtivas e frutíferas", disse.