Com nova rodada tarifária de Trump, taxas encerram segunda em elevação

A aversão ao risco que se espalhou pelos mercados nesta segunda, 7, em reação à escalada das tensões comerciais, com novas tarifas dos Estados Unidos, também afetou a curva de juros futuros brasileira, que percorreu a segunda etapa do pregão de hoje em firme alta. A maior inclinação seguiu de perto o fortalecimento do dólar ante o real, bem como o aumento no rendimento dos Treasuries.

Encerrados os negócios, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 oscilou de 14,921% no ajuste de sexta-feira para 14,925%. O DI de janeiro de 2027 passou a 14,220%, vindo de 14,174% no ajuste anterior. O DI do primeiro mês de 2028 avançou de 13,393% no ajuste da véspera para 13,480%, e o DI de janeiro de 2029, de 13,226% no ajuste antecedente a 13,340%.

Por volta do mesmo horário, o retorno do título do Tesouro americano de dois anos subia a 3,898%, o da T-Note de 10 anos alcançava 4,381% e o do T-bond de 30 anos aumentava a 4,916%.