Empresas estão migrando para mercado de capitais e BC deve supervisionar, diz diretor

O diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton Aquino, disse nesta segunda-feira (7) que o perímetro regulatório da autarquia provavelmente será ampliado. O risco relacionado ao mercado de capitais tem crescido, já que grandes empresas têm procurado cada vez mais o setor para se financiar. Por isso, é necessário supervisionar a área.

"Eu vejo claramente que as grandes empresas estão migrando para o mercado de capitais, levando risco para lá, e é lá que nós devemos estar brevemente", disse o diretor, em palestra no 3º Encontro Nacional de Auditoria Financeira dos Tribunais de Contas do Brasil (Enaf), em Salvador (BA).

Como mostrou a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o BC quer aproveitar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) número 65 para ampliar o seu perímetro regulatório, absorvendo a regulação prudencial do mercado de capitais. Originalmente, o texto trata da autonomia financeira e orçamentária da autarquia.