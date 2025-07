Faturamento industrial recuou 1,2% entre abril e maio, 3ª queda consecutiva, afirma CNI

O faturamento industrial recuou 1,2% entre abril e maio, segundo dados dos Indicadores Industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta segunda-feira, 7. Esta é a terceira queda mensal consecutiva do indicador. A sequência negativa resultou em uma retração de 1% no faturamento industrial no trimestre encerrado em maio, em comparação com os três meses anteriores, finalizados em fevereiro.

De acordo com o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o resultado reflete a perda de dinamismo da atividade industrial. "A demanda por produtos industriais vem diminuindo, com impactos na atividade e, consequentemente, da receita das empresas. O ano de 2025 ainda será positivo para a indústria, mas em ritmo abaixo do observado em 2024", explicou em nota divulgada à imprensa.

Já o emprego apresentou uma leve recuperação, com alta de 0,1% em maio, após a queda registrada em abril. Na comparação trimestral, o mercado de trabalho da indústria acumulou crescimento de 0,4%. Outro indicador que interrompeu a sequência negativa foi o número de horas trabalhadas na produção, que avançou 0,8% em maio, após recuos de 2,1% em março e 0,3% em abril. Ainda assim, o desempenho não foi suficiente para reverter a tendência no acumulado do trimestre, que registrou retração de 0,4%.