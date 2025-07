Fed sinaliza risco contínuo de taxas de juros zero por conta de ambiente incerto

Os mercados financeiros sugeriram que os investidores enxergam um risco de aproximadamente 9% de que a taxa básica de juros do Federal Reserve caia para o limite inferior de zero nos próximos sete anos, segundo análise conjunta publicada pelas distritais do Fed de Nova York e de São Francisco, que conta com a assinatura do presidente do Fed nova-iorquino, John Williams. Esse risco permanece em níveis semelhantes em horizontes mais longos.

"Esse risco do zero lower bound (ZLB) tende a cair com níveis esperados mais altos de taxas de juros e tende a aumentar com a incerteza das taxas de juros. Comparado com a última década, os dados atuais mostram que os níveis esperados de taxas de juros futuras são altos", menciona o documento, ao ressaltar que o risco do ZLB, no entanto, "permanece significativo no médio a longo prazo".

Segundo a análise, a última vez que o risco do ZLB em sete anos à frente atingiu um nível semelhante foi em 2018. Mas enquanto o nível esperado de taxas de juros no horizonte de sete anos é cerca de um ponto porcentual mais alto do que em 2018, "a incerteza consideravelmente elevada atual o compensa e resulta em uma probabilidade comparável de atingir o ZLB", explica.