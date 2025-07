Ibovespa se alinha ao exterior e cai 1,26%, aos 139,4 mil pontos

Na ponta perdedora do Ibovespa, Engie (-6,33%), Totvs (-4,99%) e Pão de Açúcar (-3,73%). No lado oposto, apenas 12 dos 84 papéis que compõem a carteira Ibovespa conseguiram fechar o dia no campo positivo, tendo à frente os frigoríficos BRF (+9,37%), Marfrig (+4,09%) e Minerva (+1,16%) - fora do setor, destaque para Vamos (+1,76%) e Marcopolo (+1,23%).

"As decisões tarifárias de Trump prevaleceram sobre o sentimento do investidor em um início de semana com agenda esvaziada", resume Rubens Cittadin, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Apesar dos ruídos globais em torno das tarifas americanas, o Ibovespa tem sustentado recuperação ao longo do ano e mostrado resiliência não apenas à incerteza externa como também aos solavancos domésticos, relacionados essencialmente à trajetória fiscal do País - entre idas e vindas do governo para encontrar fórmulas que sustentem as metas para as contas públicas.

Levantamento da consultoria Elos Ayta aponta que o desempenho da Bolsa brasileira, em dólares, tem sido o melhor desde 2016, ainda que, na moeda americana, o Ibovespa permaneça 41% abaixo da máxima histórica. Em dólar, até a sexta-feira passada, 4 de julho, o índice da B3 acumulava alta de 34,45% em dólares, o que coloca 2025, até aqui, como o melhor em nove anos para o mercado local.

"Essa valorização expressiva de 2025 recoloca o Brasil no radar de alocadores globais. Em dólar, o Ibovespa encerrou o dia 4 de julho aos 26.166,39 pontos - um patamar que não era registrado desde 28 de fevereiro de 2024. Ainda assim, a marca está 41,5% abaixo da máxima histórica de 44.616,04 pontos, atingida em 19 de maio de 2008, o que indica que ainda há um espaço considerável para recuperação", diz.

O estudo ressalva que parte relevante da valorização do Ibovespa em dólares está relacionada à desvalorização global do dólar. A conclusão da consultoria é de que em 2025, até o momento, "há uma revalorização em curso, ainda que distante dos picos históricos". "O que está por vir dependerá da manutenção da estabilidade fiscal, da trajetória da taxa de juros, da evolução do dólar global - e, claro, da confiança do investidor estrangeiro no Brasil."