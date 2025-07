Lula falta a Fórum Brasil-Índia, mas envia mensagem em que valoriza parcerias comerciais

Em discurso lido pelo secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou aos participantes do Fórum Econômico Brasil-Índia um discurso comemorando as parcerias já realizadas e apontando para um futuro promissor entre os dois países, que realizam uma reunião amanhã, 8, em Brasília.

"Amanhã (terça, 8) estaremos reunidos em Brasília para aprofundar as relações bilaterais e alavancar projetos de cooperação. No atual contexto global de guerra tarifária e protecionismo, a integração entre brasileiros e indianos é estratégica. Somos duas das dez maiores economias do mundo", disse o texto de Lula. O presidente brasileiro era esperado para o encerramento do Fórum junto com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que também não compareceu.

A declaração diz que os dois países contam com mercados consumidores em expansão e empresários dinâmicos e inovadores. "Mas o fluxo de comércio não está à altura da magnitude do nosso potencial. Em 2024, foram apenas US$ 12 bilhões de intercâmbio comercial", disse o chefe do executivo no discurso.