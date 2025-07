OMC: 74% do comércio fluía dentro de política não discriminatória até maio mesmo com tensões

Para a OMC, a NMF é um elemento fundamental do sistema comercial multilateral. O estudo conclui que o princípio segundo o qual todos os parceiros comerciais são tratados com igualdade é fundamental para promover a estabilidade no comércio mundial.

O estudo considerou dados abrangentes fornecidos pelos membros da OMC sobre a utilização do tratamento preferencial em 184 economias. Os resultados revelam que as participações comerciais da NMF variam significativamente entre economias e grupos de produtos, ressaltando a importância contínua do sistema multilateral de comércio.

A organização estima que o comércio enquadrado na categoria "tensões comerciais globais" represente aproximadamente 9% das importações globais. "Isso representa um aumento significativo em comparação aos anos anteriores, quando tais medidas afetavam uma parcela menor do comércio mundial e o uso de instrumentos de política comercial além dos remédios tradicionais era menos prevalente", nota a OMC.