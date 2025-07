Podemos ser protagonistas de SAF junto com a Índia, diz presidente da CNI

"Nesse contexto de medidas tarifárias, precisamos intensificar as relações entre os dois países, que ainda têm negociações tímidas. O mesmo em relação a investimentos, que são aquém das possibilidades. Essa é a chance de iniciar uma série de discussões."

O encontro é realizado por ocasião da visita de Estado do Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi, ao país para o Brics e é promovido pela ApexBrasil, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Câmara de Comércio Índia-Brasil (CCIB) e a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da Índia (FICCI).