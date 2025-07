Temos complementariedade com Índia em tecnologias, afirma diretora da Petrobras

A diretora Global de Descarbonização e Mudança Climática da Petrobras, Viviana Canhão Coelho, ressaltou nesta segunda-feira (7) que há uma janela de complementaridade do Brasil com a Índia com tecnologias que podem ser acessadas para a transição energética e a promoção do bem estar social.

"O Brasil hoje é rico em energia de todos os elementos. A Índia importa energia. Ao mesmo tempo, são os dois países com menor consumo per capita de energia entre os países do Brics. O acesso amplo à energia e ao custo adequado está na base do bem-estar econômico. Mas há tecnologias aqui e lá importantes", ressaltou Coelho durante o Fórum Econômico Brasil-Índia, evento que reúne o setor privado e público dos dois países no Rio de Janeiro para discutir oportunidades de cooperação e negócios bilaterais.

No mesmo painel, o vice-presidente da Raízen, Cláudio Oliveira, defendeu a cooperação em políticas públicas e regulação energética em diferentes fóruns internacionais.