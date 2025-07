Trump amplia ofensiva comercial e impõe tarifas de até 36% a mais 7 países a partir de agosto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 7, a aplicação de tarifas de importação contra mais sete países, em nova rodada de medidas unilaterais. As tarifas entram em vigor em 1º de agosto e variam de 25% a 36%, dependendo do país atingido.

Segundo os comunicados, os produtos da Tailândia e do Camboja serão taxados em 36%, os da Sérvia e de Bangladesh em 35%, os da Indonésia em 32%, os da Bósnia em 30%, e os da Tunísia em 25%. Com isso, o americano anunciou novas tarifas para 14 países hoje, como já havia antecipado a Casa Branca.

As cartas enviadas a todos esses governos repetem os mesmos termos usados anteriormente por Trump nas comunicações a Japão, Coreia do Sul, África do Sul e outros parceiros comerciais. O presidente alega que esses países mantêm barreiras tarifárias ou regulatórias que prejudicam exportadores americanos, enquanto se beneficiam de acesso ampliado ao mercado dos EUA. Em todas as comunicações, ele condiciona a suspensão das tarifas à assinatura de acordos bilaterais até o fim de julho.