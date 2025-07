Banco central da Austrália mantém taxa de juros em 3,85% ao ano

O banco central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira, 8, a manutenção da taxa de juros do país em 3,85% ao ano. Em comunicado, a autoridade monetária australiana destaca que, embora os dados mensais mais recentes do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) indiquem que a inflação do segundo trimestre deve ficar em linha com a expectativa, eles foram, marginalmente, levemente mais fortes do que o esperado.

"Com a taxa de juros 50 pontos-base mais baixa do que há cinco meses e as condições econômicas gerais evoluindo conforme o esperado, a Junta considerou prudente aguardar um pouco mais para confirmar que a inflação segue em trajetória sustentável rumo a 2,5%", enfatizou o RBA.

O BC australiano ainda frisou as incertezas quanto ao cenário externo, à atividade doméstica e à inflação. Para a autoridade monetária, os riscos para a inflação estão mais equilibrados e o mercado de trabalho permanece forte. "Ainda assim, mantém cautela quanto às perspectivas, especialmente diante do elevado nível de incerteza em relação à demanda e à oferta agregadas."