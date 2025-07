BC bloqueia R$ 270 mi de fintech que foi comprada por ex-cozinheiro

Apesar da formação acadêmica em contabilidade, pela Uniderp, de acordo com informações do seu perfil no LinkedIn (com zero seguidores), Bastos tem apenas experiência profissional como cozinheiro, além de se apresentar como diretor da distribuidora de alimentos Peixe Boi. Entre 2015 e 2019, trabalhou como chef ou prestou consultoria para restaurantes de Campo Grande e São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, além de prestar uma consultoria de um mês a um restaurante do Paraguai, em 2018.

O capital social da Soffy era de R$ 1 milhão, mas o preço da aquisição feita por Bastos há dois meses não é público.

A companhia não revela quem é o terceiro que ela diz ter usado o serviço para armazenar os R$ 270 milhões, mas afirma que este é quem tem responsabilidade integral pelo cadastro e pela validação de documentação de titulares de contas. A Soffy diz, também, ter bloqueado imediatamente a referida conta e notificado o cliente. Além disso, indica que está colaborando com o BC, a Polícia Federal e a Polícia Civil.

"A Soffy realiza apenas uma pré-abertura de conta, aguardando as informações e validações de segurança e conformidade a serem providenciadas pelo cliente parceiro para sua efetivação", diz a nota.

Em seu site, a Soffy informa prestar serviços de pagamento e recebimento de valores por meio digital e diz ter atendido mais de 3,2 mil clientes,

"Nossa função se limita a disponibilizar infraestrutura tecnológica para que nossos clientes parceiros possam, de forma autônoma e, sob sua exclusiva responsabilidade, realizar a abertura e a gestão de contas para seus próprios usuários finais."