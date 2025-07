Bolsa Família 2025: quando começa o calendário de pagamentos de julho?

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a este mês devem ser iniciados pela Caixa Econômica Federal a partir do dia 18 de julho. A ordem dos depósitos segue o calendário tradicional de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Os depósitos serão feitos de forma escalonada nos últimos 10 dias úteis do mês. Os beneficiários de NIS com final 1 serão os primeiros a receber, em 18 de julho. Os pagamentos seguem até o dia 31, quando recebem aqueles com NIS de final 0.

Veja a seguir o calendário de pagamentos do Bolsa Família em julho, de acordo com o número final do NIS: