Bolsas da Ásia fecham em alta, após Trump adiar prazo para acordos comerciais

Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, um dia após o governo Trump ameaçar Japão, Coreia do Sul e outros 12 países com tarifas maiores, mas também adiar o prazo para o fechamento de acordos comerciais.

Liderando ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,81% em Seul, a 3.114,95 pontos, enquanto o Nikkei subiu 0,26% em Tóquio, a 39.688,81 pontos, e o Hang Seng garantiu alta de 1,09% em Hong Kong, a 24.148,07 pontos.