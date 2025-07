Com Petrobras, Ibovespa limita perda a 0,13% e sustenta linha dos 139 mil

Após a correção desta segunda, 7, que sucedeu duas sessões de máximas históricas, o Ibovespa manteve leve viés negativo nesta terça-feira, 8, dia em que conseguiu defender, no fechamento, a linha dos 139 mil pontos, testada durante a sessão. Na mínima, o índice da B3 foi aos 138.770,19 pontos, com as tensões tarifárias ainda no ar, mas conseguiu fechar aos 139.302,85 pontos, em leve baixa de 0,13%. Na semana, cede 1,39%, e ainda sustenta ganho de 0,32% no mês - no ano, avança 15,81%. O giro financeiro segue restrito, hoje a R$ 18,5 bilhões.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu trazer tarifas de 50% sobre o cobre ainda nesta terça-feira e sinalizou possível anúncio de outras tarifas "em breve", ao responder perguntas de repórteres durante reunião de gabinete no início da tarde. "Vamos anunciar tarifas sobre farmacêuticos, chips e outras coisas logo", disse. Sobre farmacêuticos, Trump disse que ainda não definiu um nível final para as sobretaxas, mas que poderiam chegar a 200% nos próximos meses ou anos, citando como exemplo as alíquotas sobre aço e alumínio, que subiram de 25% para 50%.

A tarifa de 50% sobre importações de cobre deve entrar em vigor entre o final do mês e 1º de agosto, afirmou o secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick, em entrevista à CNBC. Ele explicou que o governo americano conduziu um extenso estudo sobre as condições de mercado e concluiu que a commodity metálica deve ser alvo de sobretaxa igual à cobrada de alumínio e aço. O objetivo é "trazer a produção de volta" para solo americano, de acordo com o secretário.