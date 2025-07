Combustíveis ajudam a puxar queda no varejo em maio, diz gerente do IBGE

A queda de 1,7% no volume vendido de combustíveis ajudou a manter o comércio varejista no negativo na passagem de abril para maio. O setor já tinha encolhido nos dois meses anteriores, março (-1,0%) e abril (-1,6%), impactado pelo fechamento de postos de combustíveis na região Sudeste, justificou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"A gente tem trajetória de queda nos últimos três meses para combustíveis e lubrificantes. Essa queda é basicamente de combustíveis, e tem ali um componente também de troca de algumas bandeiras (de postos)", disse Santos. "Alguns postos já tinham fechado, isso também diminui o volume (de vendas)."

Também registraram perdas em maio ante abril as atividades de outros artigos de uso pessoal e doméstico (-2,1%) e livros e papelaria (-2,0%).