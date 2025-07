Criptomoedas: bitcoin opera em alta, com ativo acompanhando desdobramentos tarifários

O bitcoin operou em alta nesta terça, 8, em uma sessão na qual o mercado acompanhou os desdobramentos dos anúncios tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ativo chegou a recuar em um movimento de pressão que ocorreu desde o começo desta semana, mas, ao longo do dia, com a extensão do prazo para a isenção de cobranças e as perspectiva de novos acordos, as criptomoedas ganharam algum apoio.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin subia 1,08%, a US$ 109.134,63, e o ethereum avançava 3,52%, a US$ 2.623,28 de acordo com cotações da Binance.

Além dos anúncios tarifários, a abstenção de compras da MicroStrategy, maior detentora corporativa de bitcoin, pode ser outro fator que abalou o sentimento em relação às criptomoedas. A empresa de inteligência de negócios revelou na segunda-feira que se recusou a comprar tokens durante a semana encerrada em 6 de julho - a primeira semana sem compras desde o início de abril, quando Trump impôs uma enxurrada de tarifas aos parceiros comerciais dos EUA. Enquanto isso, a Trump Media e Technology Group entrou com pedido na Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA) para o registro inicial do Truth Social Crypto Blue Chip ETF.