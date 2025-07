Dólar em baixa pressiona juros de olho em varejo, minério e tarifas

O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 8, após subir na segunda, 7, refletindo a desvalorização da divisa americana frente a moedas emergentes pela manhã, alta do minério de ferro e recuo inesperado nas vendas do varejo em maio no Brasil.

A pressão sobre o dólar ante divisas emergentes vem após o presidente dos EUA, Donald Trump, adiar tarifas recíprocas para 1º de agosto e anunciar novas tarifas contra 14 países, incluindo Japão e Coreia do Sul. Ele também ameaçou taxar em 10% países alinhados às políticas do Brics, grupo do qual o Brasil faz parte. Por enquanto, o governo americano adotou em 12 de março de 2025 uma taxa de 25% sobre o aço e o alumínio importado do Brasil e outros parceiros comerciais.

As vendas do varejo restrito caíram 0,2% em maio frente a abril, com ajuste sazonal, mas subiram 2,1% na comparação anual. O dado mensal veio no piso das projeções, cujo teto era alta 1,2%, com mediana positiva em 0,2%. No ano, acumulam alta de 2,2%, e em 12 meses, de 3,0%.