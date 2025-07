Dólar tem queda firme com menor aversão ao risco apesar de tarifas de Trump

Já em queda pela manhã desta terça, 8, o dólar aprofundou o ritmo de baixa no mercado local ao longo da tarde, em sintonia com a perda de força da moeda americana no exterior, em especial na comparação com o euro e as divisas latino-americanas pares do real.

Após o estresse desta segunda, 7, com anúncio de tarifas recíprocas dos EUA entre 20% e 40% para 14 países, incluindo Japão, Coreia do Sul e África do Sul, investidores voltaram a mostrar apetite por moedas emergentes, em dia de recuperação, embora modesta, dos preços do petróleo e do minério de ferro.

Com mínima a R$ 5,4357, o dólar à vista encerrou a sessão desta terça-feira, 8, em baixa de 0,58%, a R$ 5,4458. A despeito do escorregão de hoje, a moeda ainda apresenta valorização neste início de mês (0,39%). As perdas acumuladas no ano são de 11,88%.