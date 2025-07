EUA: DoE eleva previsão para petróleo Brent a US$ 69 este ano

O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos elevou a previsão para o preço do barril do petróleo Brent este ano, de US$ 66 para US$ 69, mas reduziu ligeiramente a de 2026, de US$ 59 para US$ 58.

O avanço nas projeções de 2025 reflete a escalada do prêmio geopolítico diante de tensões no Oriente Médio, de acordo com o relatório de perspectivas de curto prazo da Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês) do DoE.

O órgão, porém, esclarece que os cálculos foram finalizados antes da decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) acelerar o aumento na produção da commodity.