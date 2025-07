Galípolo diz estar 'tranquilo' por estar perseguindo a meta: 'Esse é o papel do BC'

"Eu tenho plena consciência de que, ao colocar a taxa de juros em 15%, dificilmente eu e meus colegas do Copom vamos ganhar o torneio de Miss Simpatia no ano de 2025. Mas eu durmo muito tranquilo sabendo que o que eu estou fazendo é cumprir a meta e perseguir a meta", afirmou.

Ele lembrou que deve ter o "infeliz recorde" de ser o primeiro presidente do BC a escrever, em seis meses, duas cartas para justificar o descumprimento do alvo. Isso porque, em 2024, o IPCA ficou acima da meta. A partir deste ano, o alvo passou a ser contínuo, apurado com base na inflação acumulada em 12 meses - que deve voltar a superar o teto em junho.

Nomes do Copom X arcabouço da política monetária

Na mesma ocasião, Galípolo defendeu a importância de fortalecer a institucionalidade da autoridade monetária. Para o banqueiro central, o fato de o mercado ver a possibilidade de alguns membros do Comitê de Política Monetária (Copom) não perseguirem o centro da meta reflete uma "flacidez institucional".

"A ideia de que, a depender de quem eu coloquei lá no BC, ele pode perseguir mais ou menos a meta, que tem uma meta que a gente passou para você, mas também não é que você persegue ela de verdade, sugere uma flacidez institucional que me preocupa muito", disse Galípolo, durante palestra em um evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), em Brasília.

As falas ocorreram enquanto o banqueiro central garantia que o Copom persegue o centro da meta, de 3%, e não o teto, de 4,5%. Durante sua palestra, Galípolo repetiu que o BC não tem, e nem deveria ter, autonomia para "interpretar" o decreto que estabeleceu o alvo para o IPCA.