Galípolo volta a defender 'normalização da política monetária' e desentupimento de canais

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a defender nesta terça-feira (8) que é necessário "normalizar" a política monetária do Brasil. Ele repetiu que há indícios de entupimento nos canais de transmissão da taxa Selic para a economia, o que exige juros mais altos do que em países semelhantes.

"O tema que geralmente causa estranheza quando você conversa com outros economistas de outros países, especialmente outros banqueiros centrais, é como é o Brasil convive com taxas de juros num patamar mais elevado, e ainda assim consegue performar do ponto de vista de apresentar uma atividade econômica dinâmica", disse Galípolo.

Durante uma palestra na Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), em Brasília, Galípolo destacou que alguns subsídios cruzados parecem ter impacto na transmissão da política monetária. Ele citou como exemplo o uso do crédito rotativo pelas famílias. Como os juros da modalidade superam em muito a Selic, eles são pouco sensíveis à taxa básica.