Haddad diz acreditar que no ano que vem inflação já esteja dentro da banda

O titular da Fazenda afirmou ainda que a elevação na taxa Selic feita neste ano já havia sido contratada na ata do BC de 2025. Neste sentido, "ainda é cedo para avaliar atual gestão do BC à luz dos acontecimentos do fim do ano", avalia.

O ministro também disse que "ninguém está fazendo política fiscal mais do que nós", citando que o Fundo Monetário Internacional (FMI) disse que o terceiro maior esforço fiscal do mundo foi feito pelo Brasil em 2025. "Nós tivemos melhor resultado fiscal ano passado, isso dito pelo FMI. FMI não tem nenhuma simpatia pelo governo, e está dizendo o seguinte: o terceiro maior esforço fiscal do mundo ano passado foi feito pelo Brasil."