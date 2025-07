Haddad: se cada Poder usar prerrogativa para ampliar gasto, haverá dificuldade de cumprir meta

"De novo, é uma tarefa dos três Poderes cumprir a meta do ano. Se cada Poder for usar das suas prerrogativas para ampliar o gasto, não conter o gasto e não contribuir para o corte de gasto tributário - que no Brasil chegou a patamares absurdos -, nós vamos ter mais dificuldade de cumprir a meta", emendou. Ele ponderou, por outro lado, que a equipe econômica "está dentro do cronograma".

Conciliação do IOF

O ministro afirmou ainda que a Fazenda está preparando todos os documentos para comprovar ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que o decreto que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) visava evitar planejamento tributário e evasão fiscal.

"Nós vamos comprovar para o ministro Alexandre que nós estamos evitando planejamento tributário, elisão fiscal, evasão fiscal, porque nós atingimos patamares absurdos. São R$ 800 bilhões que estão favorecendo determinados grupos econômicos em detrimento do empresariado nacional. Porque toda vez que você favorece um grupo econômico, você compromete as metas fiscais, a taxa de juros fica alta, prejudica o País inteiro", avaliou.