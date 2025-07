Licenciamento ambiental: 98 entidades do setor produtivo apoiam PL na Câmara

Entidades dos setores da agropecuária, energia, infraestrutura, mineração e indústria manifestaram apoio ao projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental (PL 2159/2021) na Câmara dos Deputados.

O documento de apoio ao texto foi entregue pelo Instituto Pensar Agro ao relator do projeto na Câmara, deputado federal Zé Vitor (PL-MG), durante reunião conjunta da Coalizão de Frentes Parlamentares do Setor Produtivo - que congrega 16 bancadas temáticas do Congresso Nacional. A carta de apoio é assinada por 98 entidades do setor produtivo, incluindo representações dos segmentos econômicos.

Na carta, as entidades afirmam que o marco de licenciamento ambiental representa avanço ao propor a "racionalização de processos e desburocratização sem perda de rigor ambiental". As entidades dos setores econômicos destacam na carta que há "necessidade urgente de reestruturação e racionalização do