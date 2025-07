Marco legal para o carbono é oportunidade para 44%, diz CNI

O mercado de carbono é visto como oportunidade de negócios, segundo a pesquisa Sustentabilidade e Indústria, divulgada na segunda-feira, 7, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com o levantamento, 44% dos industriais dizem enxergar o novo marco legal do mercado regulado de carbono como uma oportunidade de negócio e inovação.

A pesquisa também revela que 66% das indústrias têm interesse em linhas de financiamento para investir em ações sustentáveis. Esse índice é maior na amostra das regiões Norte/Centro-Oeste, com 85%, seguido pelas regiões Nordeste (77%) e Sul (65%).

Aprovado no final de 2024, o marco legal é uma importante medida para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A entidade lembra que o próximo passo é o Plano de Implementação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), de responsabilidade do governo federal.