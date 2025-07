Marcos Rogério vê esforço por caducidade na MP da reforma do setor elétrico

Com centenas de emendas, a Medida Provisória (MP) que trata da reforma do setor elétrico está sendo utilizada no Congresso como porta de entrada de diferentes interesses setoriais, com inclusões de trechos que tratam de temas como os cortes de geração renovável.

Marcos Rogério (PL-RO) também afirmou nesta terça que o Congresso deve buscar junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma interpretação sobre bloqueio no orçamento das agências. Em última análise, a Corte poderia formar entendimento sobre a validade - ou não - do contingenciamento ou bloqueio orçamentário de recursos dos órgãos reguladores.