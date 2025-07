Mercado reage mal e bolsas dos EUA e do Brasil caem; dólar sobe

Parceiros

Do anúncio feito ontem por Trump, analistas afirmaram que a imposição de tarifas a Japão e Coreia do Sul foi o que mais surpreendeu, já que se tratam de dois aliados históricos dos EUA. Em 2018, Trump fechou um acordo de livre-comércio com os coreanos. No ano seguinte, o republicano assinou um acordo com Tóquio que incluía produtos agrícolas e comércio digital, que na época ele chamou de "enorme vitória para os agricultores, pecuaristas e produtores dos Estados Unidos".

Wendy Cutler, vice-presidente do Instituto de Políticas da Sociedade Asiática, que anteriormente trabalhou no escritório do Representante Comercial dos EUA, classificou o tarifaço sobre Japão e a Coreia do Sul como "infeliz". "Ambos (os países) têm sido parceiros próximos em questões de segurança econômica e têm muito a oferecer aos EUA em assuntos prioritários como construção naval, semicondutores, minerais essenciais e cooperação energética", disse Cutler.

No ano passado, os Estados Unidos registraram um déficit comercial de US$ 69,4 bilhões em bens com o Japão e de US$ 66 bilhões com a Coreia do Sul, de acordo com o governo dos EUA.

"Não vejo uma grande escalada ou um retrocesso. É apenas mais do mesmo", disse Scott Lincicome, vice-presidente do Cato Institute, um think tank libertário. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

