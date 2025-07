Relator de PEC dos municípios troca Selic por IPCA como base para juros de parcelas de dívidas

O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) propôs estabelecer o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como base para os juros sobre as parcelas dos débitos decorrentes de contribuições previdenciárias dos municípios.

A proposta consta em seu parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui limite para o pagamento de precatórios pelos municípios e abre novo prazo de parcelamento de débitos dos municípios com seus regimes próprios de Previdência Social e com o Regime Geral de Previdência Social.

O texto altera um parágrafo da Constituição que, atualmente, prevê que o valor de cada parcela "será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)". No lugar da taxa Selic, portanto, fica previsto o IPCA no artigo do parecer que autoriza o parcelamento das dívidas decorrentes de contribuições previdenciárias em 300 vezes.