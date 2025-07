Rui Costa diz que a expectativa é de queda dos juros no segundo semestre

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta segunda-feira, 7, que o governo espera uma redução da taxa de juros no segundo semestre, diante da queda da cotação do dólar e da inflação.

"Há a expectativa nossa, e há de se materializar, por todos os indicadores econômicos, que haverá um declínio neste segundo semestre, dado a robusta melhoria de todos os indicadores. O dólar está caindo, a inflação está caindo de forma acelerada. Inclusive a inflação de alimentos está em queda", afirmou Costa, no programa Roda Viva, da TV Cultura.

O ministro disse ainda que Lula "não abre mão do equilíbrio fiscal", mas conduz as contas públicas em busca da inclusão social e do desenvolvimento do País. "Isso nós temos conseguido realizar mantendo o compromisso fiscal."