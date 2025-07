Rui Costa exalta linha de financiamento imobiliário para a classe média

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, exaltou a abertura de uma linha de financiamento imobiliário para a classe média. "A novidade é o imóvel para a classe média, de até R$ 12 mil [de renda mensal]", afirmou Costa, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira, 7. "Nós estávamos sem fontes de financiamento para a classe média acessar mais barato o crédito para conseguir a sua habitação."

Segundo Costa, será possível em breve atestar uma elevação das vendas de imóveis para a classe média. A medida busca melhorar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o grupo que, segundo as principais pesquisas de opinião, possui grande rejeição ao petista.