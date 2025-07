Trump e Bessent destacam receita recorde com tarifas e preveem US$ 300 bilhões até fim do ano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as receitas provenientes das tarifas comerciais estão em forte expansão. "As receitas de tarifas estão começando a entrar em níveis recordes", declarou durante reunião de gabinete nesta terça-feira (8). Segundo ele, "grande parte do dinheiro das tarifas vai começar a chegar em 1º de agosto", data em que novas taxas entrarão em vigor, conforme cartas enviadas a algumas nações ontem e outras que, segundo o presidente, ainda seriam divulgadas nesta terça.

Na mesma reunião, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, reforçou os dados apresentados por Trump, afirmando que os cofres públicos já foram beneficiados com cifras bilionárias. "Já recebemos US$ 100 bilhões de tarifas até agora", disse. Ele ainda estimou que a arrecadação com as tarifas pode crescer substancialmente nos próximos meses. "Poderemos aumentar arrecadação para até US$ 300 bilhões com tarifas até fim do ano", acrescentou.

A pauta internacional também foi abordada brevemente durante a reunião, especialmente após recentes ações militares americanas contra instalações nucleares no Irã. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, elogiou a atuação do país. "Ninguém mais poderia fazer o que foi feito pelos EUA", afirmou, reiterando elogios ao exército americano.