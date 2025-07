Trump Media entra com pedido para registrar ETF de criptomoedas e ação sobe 4% em NY

A Trump Media e Technology Group entrou com pedido na Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA) para o registro inicial do Truth Social Crypto Blue Chip ETF. Após o anúncio, as ações da Trump Media subiam 3,95% no pré-mercado de Nova York, às 10h15 (de Brasília).

Em comunicado, a Trump Media explica que o EFT manterá investimentos em bitcoin, ether, solana, cronos, ripple de forma direta, com 70% dos ativos investidos em Bitcoin, 15% em Ether, 8% em SOL, 5% em CRO e 2% em XRP, e oferecerá suas ações aos investidores, visando refletir o desempenho de preço das criptomoedas.

A Crypto.com atuará com custódia exclusiva dos ativos digitais em ETF e será o agente principal de execução, além de fornecer staking e liquidez. Já a Yorkville America Digital atuará como patrocinadora da plataforma.