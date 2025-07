Unctad: comércio global cresce US$ 300 bi no 1º semestre, mas riscos aumentam

A Unctad também alertou para o aumento nos desequilíbrios comerciais. "Os Estados Unidos ampliaram seu déficit", enquanto China e UE registraram superávits maiores. O déficit anual dos EUA chegou a US$ 360 bilhões com a China, US$ 276 bilhões com a UE e US$ 116 bilhões com o Vietnã, destaca o órgão da ONU.

Para o segundo semestre, a Unctad aponta riscos crescentes: "incerteza política persistente, tensões geopolíticas e sinais de desaceleração global". As novas tarifas dos EUA, com alíquota-base de 10% e sobretaxas sobre aço e alumínio, aumentam o risco de fragmentação comercial. Ainda assim, a Unctad vê sinais de resiliência e afirma que a continuidade dependerá de "clareza política, desdobramentos geoeconômicos e adaptabilidade das cadeias de suprimento".