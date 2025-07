Abicalçados: novas tarifas dos EUA são balde de água fria para o setor calçadista

Exportações

Os Estados Unidos receberam, em junho, 1 milhão de pares brasileiros, pelos quais foram pagos US$ 20,76 milhões. Isso representa um crescimentos tanto em volume (+39,4%) quanto em receita (+25,4%) em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da Abicalçados. No acumulado do semestre, as exportações para o país norte-americano somaram 5,8 milhões de pares e US$ 111,8 milhões, incrementos de 13,5% e de 7,2%, respectivamente, ante o igual período de 2024.