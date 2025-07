BoE vê riscos em finanças privadas e alerta sobre alavancagem e correlações instáveis

Em relatório de estabilidade financeira publicado nesta quarta-feira, 9, o Banco da Inglaterra (BoE) chamou atenção para riscos crescentes fora do sistema bancário tradicional, especialmente no mercado de finanças privadas, que, segundo a autoridade, segue "amplamente não testado" em um ambiente de juros altos e crescimento mais fraco.

O documento alerta que a combinação de alta alavancagem, opacidade e fortes interconexões com o crédito de maior risco pode amplificar choques financeiros. "As vulnerabilidades associadas a mercados privados se intensificaram com o atual ambiente de incerteza macroeconômica", afirma o Comitê de Política Financeira (FPC), que também vê riscos crescentes em acordos de resseguro financiado.

O BoE também observa mudanças relevantes no comportamento de hedge cambial de investidores estrangeiros com ativos em dólar, o que tem gerado pressões adicionais sobre os mercados de financiamento. O texto alerta que a ruptura nas correlações históricas entre o dólar, ações e títulos americanos aumentou o risco de manter posições sem proteção cambial.