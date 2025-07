Bolsas da Europa avançam, impulsionadas por defesa e bancos, de olho em sinais tarifários dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/07/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, impulsionadas por ações de defesa e do setor bancário, enquanto investidores aguardam sinais de avanços em negociações tarifárias com os EUA.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,74%, a 549,77 pontos. Apenas o subíndice aeroespacial e de defesa subia 0,90%, enquanto o do setor bancário tinha ganho de 1,5%.