Bolsas de NY fecham em alta e Nasdaq renova recorde após marco inédito da Nvidia

As bolsas de Nova York fecharam em alta na quarta-feira, 9, com o Nasdaq renovando máxima histórica no fechamento e no patamar intradiário com impulso da Nvidia. A fabricante de chips de inteligência artificial se tornou a primeira empresa a atingir valor de mercado de US$ 4 trilhões na sessão, ainda que tenha fechado com um valor abaixo desse nível. Os investidores seguiram atentos aos desdobramentos tarifários do presidente Donald Trump, que tiveram como alvo, principalmente, parceiros comercias de menor relevância para a economia americana.

O Nasdaq terminou o dia com alta de 0,94%, aos 20.611,34 pontos. Na sessão, o índice tocou os 20.645,41 pontos. O Dow Jones fechou em alta de 0,49%, aos 44.458,30 pontos. O S&P 500 subiu 0,61%, aos 6.263,26 pontos, voltando a se aproximar da máxima histórica de fechamento na quinta-feira da semana passada.

A Nvidia, fabricante líder de chips de IA, subiu 1,8%, para US$ 162,88. No início da sessão, a empresa cravou uma capitalização de mercado de US$ 4 trilhões, tornando-se a primeira companhia a atingir essa marca.