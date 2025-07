Calendário do PIS: veja a data de pagamento do abono em julho e saiba como consultar

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep continua em julho com o depósito do benefício para trabalhadores nascidos em setembro e outubro. O valor será liberado na terça da próxima semana, dia 15, e ficará disponível para saque até 29 de dezembro de 2025.

Este é o sexto lote do calendário de pagamentos de 2025, que considera o ano-base 2023. O valor do benefício pode variar de R$ 127 a R$ 1.518, conforme o número de meses trabalhados com carteira assinada naquele ano.

A estimativa é de que cerca de 4 milhões de trabalhadores da iniciativa privada recebam o PIS pela Caixa Econômica Federal, enquanto aproximadamente 500 mil servidores públicos receberão o Pasep por meio do Banco do Brasil. No total, a previsão é que 25,8 milhões de brasileiros tenham direito ao abono salarial neste ciclo.