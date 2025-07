Com portal da regulação, todas as informações de um setor estarão em um local só, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira, 9, que o Brasil tem uma "cultura cartorial, que inferniza a vida das pessoas". Alckmin celebrou o lançamento, pelo MDIC, do Portal da Regulação, website destinado a qualificar, modernizar e dar maior transparência ao ambiente regulatório brasileiro. "Com Portal da Regulação vai ter em um local só todas as informações de um setor", explicou.

Alckmin defendeu que o Brasil precisa criar uma cultura de cortar gastos e buscar eficiência para reduzir os custos. Segundo ele, este é o País "do privilégio e do desperdício". "Precisa de mudança cultural", defendeu ele.

A cerimônia de lançamento do Portal da Regulação contou também com a presença do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli, e de autoridades de órgãos reguladores.