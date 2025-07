Debêntures têm de ficar como estão para financiar infraestrutura, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, ressaltou que as debêntures "têm de ficar como estão" para financiar projetos de infraestrutura no Brasil.

"Quero dialogar com o Congresso e governo: não podemos encarecer as debêntures. As debêntures têm de ficar como estão para financiar infraestrutura." As declarações foram dadas na abertura de um evento para discutir o futuro da energia limpa e a descarbonização da economia.

As debêntures de infraestrutura são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos deste segmento e contam com a isenção de Imposto de Renda como um incentivo para atrair investidores. No entanto, o envio ao Congresso da Medida Provisória 1.303/2025, que propõe a mudança na tributação das debêntures incentivadas e de outros títulos que financiam o mercado privado, trouxe incertezas.