Em audiência na Câmara, Galípolo volta a defender ampliação do acesso a crédito de menor custo

Galípolo: questão é como conviver com juro em linha com pares e inflação controlada

O presidente do Banco Central afirmou na audiência que será preciso uma série de medidas para normalizar a política monetária no Brasil e que algumas reformas extrapolam a área de atuação da autoridade monetária. Para ele, há uma questão, que é a de como conviver com juro em linha com pares e com inflação controlada, e também é preciso, conforme o banqueiro central, facilitar o acesso ao crédito colateralizado pela população com o intuito de reduzir custo do crédito. As observações de Galípolo foram feitas durante audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados.

"Um grande desafio é a discussão de como é que a gente pode conviver com taxas de juros em patamares que são mais próximos aos nossos pares", considerou, acrescentando, porém, que "ninguém quer baixar os juros para ter uma inflação lá em cima".

"Você quer conviver com uma taxa de juros que possa produzir o mesmo efeito do ponto de conviver com a inflação, porém em patamares que possam ser mais próximos aos nossos pares", explicou.

Para ele, está claro que o Brasil precisará de uma série de medidas. "Não vai ter uma bala de prata, não vai ter uma 'vitória por ippon', como eu já usei expressão antes." Por isso, de acordo com o presidente do BC, a ideia de dar acesso à população ao crédito menor custo pode ter como consequência a redução da percepção de risco e isso reduz o custo daquele crédito também.

Galípolo: BC tem de colocar juro em nível restritivo o bastante para atingir meta no horizonte