EUA impõem sanções a 22 empresas por ajudar Irã a vender petróleo com sistema bancário paralelo

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira novas sanções contra 22 entidades baseadas em Hong Kong, Emirados Árabes Unidos e Turquia por auxiliarem na venda de petróleo iraniano com fins de financiar a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC-QF). Segundo o comunicado oficial, o grupo paramilitar é classificado como Organização Terrorista Estrangeira (FTO) pelos EUA.

"O regime iraniano depende fortemente de seu sistema bancário paralelo para financiar programas desestabilizadores de armas nucleares e mísseis balísticos, em vez de beneficiar o povo iraniano", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent. "O Tesouro continua focado em desmantelar essa infraestrutura obscura que permite ao Irã ameaçar os Estados Unidos e nossos aliados."

De acordo com o Tesouro, empresas de fachada fora do Irã movimentam "centenas de milhões de dólares" com lucros do petróleo iraniano, contornando sanções e destinando recursos à IRGC-QF. As companhias atuam com transferências eletrônicas e pagamentos em espécie, usando contas offshore para mascarar os fluxos financeiros.