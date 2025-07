FSB estuda regras para financeiras não bancárias e vulnerabilidades em títulos soberanos

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) estuda vulnerabilidades em mercados de recompra (repo) baseados em títulos soberanos e regras para mitigar riscos sistêmicos de instituições financeiras não bancárias (NBFIs, em inglês), conforme relatórios divulgados nesta quarta-feira.

Em um dos relatórios, o FSB nota que as "experiências com o uso de ferramentas políticas para lidar com riscos sistêmicos em NBFIs é limitado até o momento", dando espaço para o surgimento de turbulências em mercados financeiros críticos para o funcionamento do sistema e da economia real através de ligações entre não bancos alavancados e instituições financeiras sistematicamente importantes.

O Conselho espera concluir a análise da resiliência de mercados de repo, incluindo suas ligações com mercados centrais de títulos e setor não bancário, até o fim de 2025. Com base na sua avaliação inicial, o FSB sugeriu uma lista de ações flexíveis para implementação por diferentes países de acordo com suas jurisdições, conforme o grupo ainda monitora eventuais repercussões em atividades transfronteiriças.