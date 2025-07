Gasto com crianças e adolescentes no orçamento cai de 5,31% em 2023 a 4,91% em 2024

O Gasto Social com Crianças e Adolescentes (GSCA) no Orçamento Geral da União (OGU) diminuiu de um pico histórico de 5,31% em 2023 para 4,91% em 2024. O resultado, porém, ainda representa um crescimento de quase 2,00 pontos porcentuais em relação ao patamar de 2019, no pré-pandemia de covid-19, quando estava em 3,36%. Os dados são do relatório Gasto Social com Crianças e Adolescentes no Orçamento Federal 2019-2024, divulgados nesta quarta-feira, 9, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

"O período foi marcado por um expressivo aumento entre 2019 e 2020, impulsionado pelo Auxílio Emergencial, que destinou R$ 98,3 bilhões ao público-alvo. Em 2021, os valores do Auxílio foram reduzidos para R$ 18,8 bilhões, fazendo com que o GSCA retornasse a níveis próximos aos de 2019. Nos anos seguintes, houve um crescimento gradual do GSCA até 2023, impulsionado pela expansão do PBF (programa Bolsa Família) e do Novo Fundeb. No entanto, em 2024, o GSCA apresentou uma retração de 5,75% (R$ 15 bilhões) em relação ao ano anterior, devido principalmente à menor execução orçamentária em áreas importante, como a Saúde", justificou o estudo do Ipea e Unicef.

O relatório lembra que o governo federal anunciou ao fim de 2024 um pacote de contenção de despesas "com o objetivo de reduzir os gastos públicos e promover o equilíbrio fiscal, garantindo a sustentabilidade do novo arcabouço fiscal".